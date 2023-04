2. Liga: 1. FC Magdeburg – Hamburger SV, 3:2 (1:1)

Moritz Kwarteng brachte die Elf von Coach Christian Titz in der 32. Minute nach vorn. Der erste Durchgang neigte sich dem Ende zu, als Sonny Kittel vor 27.050 Zuschauern erfolgreich war. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Zum Seitenwechsel ersetzte Jason Ceka von Magdeburg seinen Teamkameraden Kwarteng. Dass die Heimmannschaft in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Baris Atik, der in der 74. Minute zur Stelle war. Wenig später kamen Ransford-Yeboah Königsdörffer und Anssi Suhonen per Doppelwechsel für Jean-Luc Dompé und Elijah Krahn auf Seiten von Hamburg ins Match (76.). Tatsuya Ito versenkte die Kugel zum 3:1 für den 1. FC Magdeburg (86.). In der Nachspielzeit (94.) gelang Ludovit Reis der Anschlusstreffer für den Hamburger SV. Zum Schluss feierte Magdeburg einen dreifachen Punktgewinn gegen die Mannschaft von Trainer Tim Walter.