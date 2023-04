2. Liga: 1. FC Kaiserslautern – FC Hansa Rostock, 0:1 (0:1)

Vor dem Seitenwechsel sorgte Kai Pröger mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für die Mannschaft von Coach Dirk Schuster. Die Pausenführung der Hansa fiel knapp aus. In der Pause stellte Lautern personell um: Per Doppelwechsel kamen Philipp Klement und Philipp Hercher auf den Platz und ersetzten Daniel Hanslik und Ben Zolinski. Letztendlich gelang es dem 1. FC Kaiserslautern im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war Rostock die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.