Jetzt spricht Stegemann nach BVB-Zoff! Schiedsrichter reagiert auf nicht gegebenen Dortmund-Elfer in Bochum

„Meiner Wahrnehmung nach war es so, dass Adeyemi den Fuß rausstellt und versucht hat, den Kontakt zu initiieren und den Elfmeter ein Stück weit zu suchen und dann über den Bochumer Verteidiger drüberfällt. Wenn ich die TV-Bilder sehe, muss ich feststellen, dass wir in diesem Moment die falsche Entscheidung getroffen haben“, sagte der Unparteiische bei Sky .

BVB droht Tabellenspitze an FC Bayern zu verlieren

Dortmund war in Bochum nicht über 1:1 hinausgekommen. Den Schwarz-Gelben droht damit der erneute Verlust der Tabellenführung, sollte der FC Bayern am Sonntag gegen Hertha BSC gewinnen. Die BVB-Stars waren nach dem Spiel derart in Rage, dass sie gegen die Schiedsrichterkabine traten .

Deutliche Kritik an Stegemann

Die sportliche Leitung der DFB-Referees übte in einer Stellungnahme am Samstag deutliche Kritik an Stegemann. „Die Erwartungshaltung muss bleiben, dass solche Vorgänge vom Schiedsrichter auf dem Platz richtig entschieden werden, ohne dass eine Unterstützung durch den Video-Assistenten notwendig wird“, hieß es in der Stellungnahme.