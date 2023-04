FC Bayern: Kritik an Bossen - das hat Salihamidzic Kahn intern voraus

So sehr litten die Bayern-Bosse auf der Tribüne

Nicht erst seit der jüngsten Bayern-Pleite in Mainz stehen die Verantwortlichen Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic in der Kritik. Vor allem Kahn muss sich um seine Zukunft beim Rekordmeister sorgen.

Die Kritik am FC Bayern reißt auch einige Tage nach dem 1:3 in Mainz nicht ab. Neben Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic steht insbesondere Bayern-Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn im Zentrum der Diskussionen, wie SPORT1-Chefreporter Kerry Hau in der neuen Ausgabe des Podcasts „Die Bayern-Woche“ erklärt.