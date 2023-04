Formel 1 fährt bis mindestens 2026 in Baku

Die Formel-1-WM wird auch in den kommenden Jahren in Aserbaidschan Station machen.

Im Rahmen des diesjährigen Grand Prix in der Hauptstadt Baku verkündete Formel-1-Chef Stefano Domenicali am Samstag die Vertragsverlängerung bis einschließlich 2026. „Baku ist ein unglaublicher Kurs, der in jedem Jahr viel Spannung garantiert“, sagte der Italiener: „Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Jahre.“