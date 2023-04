Spanien: Getafe holt Bordalas als Trainer zurück

Der spanische Fußball-Erstligist FC Getafe hat Jose Bordalas (59) nun doch auf die Trainerbank zurückgeholt. Das teilte der Verein am Samstag mit. Nach der Entlassung von Quique Sanchez Flores am Donnerstag, wurde zunächst Sportdirektor Ruben Reyes zum Nachfolger ernannt.

Zwischen 2016 und 2021 coachte Bordalas Getafe in 212 Spielen, führte den Klub zunächst in die 1. Liga zurück und zwei Jahre später in die Europa League. Aktuell steht Getafe in LaLiga auf Rang 18 und ist seit fünf Partien ohne Sieg.