Bundesliga heute live: Leverkusen, Freiburg und Leipzig im TV, Stream und Ticker

Bayer Leverkusen trifft in der Bundesliga am 30. Spieltag auf ein Topteam. Der SC Freiburg muss auswärts ran, Leipzig kämpft gegen einen Abstiegskandidaten um wichtige Punkte.

Am Samstag ruht das Titelrennen in der Bundesliga.

Spitzenreiter Borussia Dortmund war schon am Freitagabend im Einsatz, Titelverteidiger Bayern München spielt erst am Sonntag. Der Fokus liegt heute daher voll und ganz auf dem Kampf um die internationalen Plätze sowie um den Klassenerhalt.

Mit einem Dreier hält Bayer die Hoffnung auf den späten Sprung unter die ersten Vier - und damit die Qualifikation für die Champions League - am Leben. Sechs Punkte Rückstand hat man auf den aktuellen Vierten, den SC Freiburg.

Bundesliga heute live: Leipzig - Hoffenheim

Dieser muss am 30. Spieltag ebenfalls auswärts ran, Gegner ist der 1. FC Köln - der sich im weitgehend gesicherten Mittelfeld befindet.

Dort will die TSG Hoffenheim erst noch hin, die Sinsheimer haben vier Punkte Vorsprung vor dem Relegationsrang. Wenn man mit dem Abstieg schon möglichst bald nichts mehr zu tun haben möchte, braucht es weitere Zähler. Am Samstag kommt es zum Duell mit RB Leipzig.

Die Roten Bullen wiederum sind derzeit zwei Punkte hinter Freiburg und wollen mit aller Macht erneut in die Königsklasse. In den weiteren Spielen stehen sich am Samstag Eintracht Frankfurt und der FC Augsburg sowie der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach gegenüber.