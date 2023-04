BVB: Stars traten auf Tür der Schiri-Kabine ein! Titel-Frust nach Bochum-Remis

Terzic sauer: "Was mich heute massiv stört ..."

Nach dem BVB-Spiel in Bochum herrscht Frust bei den Schwarz-Gelben. Die Wut richtet sich vor allem auf Schiedsrichter Sascha Stegemann. Der Unparteiische bekommt diese nach der Partie zu spüren.

Ist es am Ende diese eine Szene, die über den Ausgang der deutschen Meisterschaft zuungunsten von Borussia Dortmund entscheidet?

Als die Pfeife von Schiedsrichter Sascha Stegemann in der 65. Minute stumm blieb , herrschte im Bochumer Stadion kollektive Verwunderung. Denn Danilo Soares brachte BVB-Angreifer Karim Adeyemi im Sechzehner eindeutig zu Fall. „Ich hätte mich nicht beschwert, wenn es einen Elfmeter gegeben hätte“, kommentierte selbst VfL-Kapitän Anthony Losilla die höchst umstrittene Aktion. „Wir hatten Glück!“

Die BVB-Stars belagerten den Referee nach dem Abpfiff zunächst auf dem Platz, anschließend ging der Krach in den Katakomben weiter und drohte gar zu eskalieren. Nach SPORT1 -Informationen sollen Spieler und Betreuer von Borussia Dortmund vor Wut sogar gegen die Kabinentür von Stegemann getreten haben. Ordner und Sicherheitskräfte bestätigten SPORT1 , dass es richtig harsch zur Sache ging.

Kehl über Stegemann: „Musste sich einiges anhören!“

Die Dortmunder stürmten anschließend auch noch die Schiri-Kabine. Neben Terzic und Sportchef Sebastian Kehl suchte auch der erboste Kapitän Marco Reus das Gespräch mit dem Referee. Es soll dabei richtig laut geworden sein. „Wir waren bei ihm in der Kabine“, erzählte Kehl. „Wir haben das Gespräch klar und deutlich mit ihm geführt. Er musste sich einiges anhören!“

In der Mixed Zone redete sich der BVB-Sportdirektor, der seine Worte normalerweise ruhig und analytisch wählt, regelrecht in Rage. „Der Schiri hat für mich heute das Spiel entschieden und das ist extrem schade“, wütete der 43-Jährige. Von Stegemann sei es „frech“ gewesen, sich diese Aktion nicht einmal anzusehen.

Sowohl Kehl als auch Terzic sprachen nicht nur vom verwehrten Foulelfmeter, sondern von gleich „drei absoluten Fehlentscheidungen“. Schon die Entstehung des VfL-Treffers in der fünften Minute brachte die Borussia auf die Palme. Vor dem 1:0 durch Losilla sei Emre Can im Mittelfeld von Philipp Hofmann gestoßen worden.

„Dem ersten Tor der Bochumer ging ein klares Foul an Can voraus“, schimpfte Kehl und ergänzte: „Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, dass man bei einem Schubser in der Luft aus dem Gleichgewicht fällt.“