Sorge vor Scudetto-Party: Neapel sperrt den Vesuv

Vesuv-Zugang wird bei Meisterfeier von Neapel gesperrt © AFP/SID/ANDREAS SOLARO

Die Polizei in Neapel will angesichts der möglichen Feierlichkeiten zum Scudetto der SSC den Zugang zum Vesuv sperren.

Die Polizei in Neapel will angesichts der möglichen Feierlichkeiten zum Scudetto der SSC den Zugang zum Vesuv sperren. Das beschlossen die Behörden gemeinsam mit dem Direktor des Naturschutzparks, Raffaele De Luca. "Es wurde keinerlei Genehmigung für Feierlichkeiten am Vesuv erteilt, denn der Vesuvkrater ist ein empfindlicher und an sich gefährlicher Ort", sagte De Luca, der die Fans zu "Vernunft" aufrief.

Der Vesuv liegt lediglich 20 Kilometer Luftlinie vom Stadion Diego Armando Maradona entfernt. Dort kann der souveräne Tabellenführer Napoli am Sonntag (15.00 Uhr/DAZN) gegen US Salernitana vorzeitig seinen ersten Meistertitel seit 1990 perfekt machen, seit der Ära Maradonas. Voraussetzung für eine Krönung schon an diesem Wochenende ist, dass Verfolger Lazio Rom zuvor bei Inter Mailand nicht gewinnt.

Am Vesuv hatten Fans laut Medienberichten die Simulation eines Vulkanausbruches geplant: "Mit einer Invasion des Geländes und dem Abbrennen von farbigen Rauchbomben am Rande des Kraters", wie die Nationalparkbehörde mitteilte. Diese Idee sei "gefährlich und nicht durchführbar". Schon am Mittwoch habe sich der Nationalpark an die Behörden gewandt und Schutzmaßnahmen für das Gelände gefordert.