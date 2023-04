Formel 1 in Baku: Das erste Sprint-Qualifying Heute live im Ticker mit Verstappen, Hamilton und Leclerc

Anzeige

Die Formel 1 ist an diesem Wochenende zu Gast in Baku. Am Samstagmorgen findet erstmal ein Qualifying für den Sprint im kürzeren Format statt. SPORT1 begleitet das Sprint-Qualifying im LIVETICKER.

Die Formel 1 ist an diesem Wochenende in Aserbaidschan zu Gast und es kommt das erste Mal in der Geschichte zu einem historischen Format. Die Fahrer ermitteln in einer Qualifikation die Startreihenfolge für das Sprintrennen.

Das sogenannte Sprint-Shootout wird um 10.30 Uhr gestartet wird. Wie das klassische Qualifying wird auch das neue Event in drei Sessions unterteilt, allerdings in wesentlich kürzere. So dauern die Abschnitte des Shootouts zwölf, zehn und acht Minuten. Gewertet wird jeweils die schnellste Runde der Fahrer.

+++ Start des SQ3 +++

Jetzt geht der Kampf um die Pole Position für das Sprintrennen heute Nachmittag los. Red Bull und Ferrari liefern sich bislang ein Kopf-an-Kopf-Rennen um die Bestzeit im Shootout. Die acht Minuten laufen!

+++ Hülkenberg verpasst SQ3 +++

Mit einer Zeit von 1:42,4 Minuten ist Weltmeister Max Verstappen (Red Bull) der schnellste Fahrer nach dem SQ2. Hinter ihm folgen Charles Leclerc und Teamkollege Carlos Sainz. Ausgeschieden sind Nico Hülkenberg, Kevin Magnussen, Oscar Piastri, Esteban Ocon sowie Logan Sargeant.

+++ Hülkenberg sorgt für Gelbe Flagge +++

Der Deutsche Nico Hülkenberg hat sich während des SQ2 verbremst und kam erst kurz vor der Streckenabgrenzung zum Stehen. Dadurch hat er für eine Gelbe Flagge gesorgt. Nach kurzer Zeit konnte sich der Haas-Pilot aber wieder selbst aus seiner Lage befreien.

+++ Regeln für das SQ2 +++

Auf jedes übrig gebliebene Auto musste vor dem Start frische Mediumreifen gezogen werden. Nach den zehn Minuten fliegen erneut fünf Fahrer raus.

+++ Start des SQ2 +++

Nach einer kurzen Pause startet nun das SQ2. Auf der Strecke musste in der Pause noch die Bande repariert werden, in die Sargeant geknallt ist. Jetzt haben die Fahrer zehn Minuten Zeit, sich für das SQ3 zu qualifizieren.

+++ Rote Flagge und Ende von SQ1 +++

Logan Sargeant hat kurz vor dem regulären Ende des SQ1 einen Unfall gebaut. Die Auswirkung war so heftig, dass sein Auto nur noch drei Reifen hatte. Er hat sich während einer Linkskurve verschätzt und ist seitlich in der Bande eingeschlagen. Dabei brach die Radaufhängung des hinteren, rechten Reifen.

Sargeant funkte: „Ich war in der Mauer.“ Dann sagt er noch: „Der Ferrari war mitten auf der Straße!“

Der Unfall sorgte für eine Rote Flagge, wodurch das SQ1 vorzeitig beendet wurde. Ausgeschieden sind Nyck de Vries, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas sowie Guanyu Zhou. Der Deutsche Nico Hülkenberg hat sich auf Platz 15 gerade so für das SQ2 qualifiziert.

+++ Lecerlc führt das Feld an +++

Ferrari-Pilot Charles Leclerc führt nach sieben Minuten das Feld mit einer Zeit von 1:43,3 Minuten an. Hinter ihm sind Max Verstappen sowie Alex Albon. Insgesamt verabschieden sich nach dem SQ1 fünf Fahrer.

+++ Das Qualifying ist gestartet +++

Die ersten Fahrer sind auf der Strecke und haben jetzt zwölf Minuten Zeit, sich für das SQ2 zu qualifizieren.

+++ Kritik an Reifenregularien +++

Für das Qualifying ist genau vorgegeben, welche Reifen benutzt werden müssen. In SQ1 und SQ2 sind es jeweils frische Mediums, für SQ3 müssen es neue Softreifen sein. Dies wird unter anderem von Alpha-Tauri-Teamchef Franz Tost kritisiert. So haben seine beiden Schützlinge Nyck de Vries und Yuki Tsunoda keine frischen Softreifen mehr. Das bedeutet, sofern sie sich für das SQ3 qualifizieren würden, dürften sie nicht daran teilnehmen.

+++ Leclerc sichert sich die Pole für Sonntag +++