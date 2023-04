NFL Draft: Dicke Überraschung in Runde 3 - Happy End für tragischen Helden

Beim diesjährigen Draft haben die Kalifornier in der 3. Runde an Stelle 99 Kicker Jake Moody ausgewählt. Diese Entscheidung sorgte für große Verwunderung Verwunderung, denn normalerweise werden Kicker und andere Special-Team-Spieler frühestens ab Runde fünf oder sechs ausgewählt.

Es ist sieben Jahre, dass ein Team früher zuschlug - Roberto Aguayo, der damals in Runde 2 an die Tampa Bay Buccaneers ging.

Levis geht zu den Titans

Darüber hinaus hatte schon zu Beginn der 2. Runde das Warten von Quarterback-Talent Will Levis ein Ende. An Stelle 33 tradeten die Tennessee Titans hoch, um sich die Dienste von Levis zu sichern. Vor dem Draft galt er bei den meisten Experten als Erstrundenpick.

Der Quarterback war eines der 30 Talente, die am Donnerstag vor Ort in Kansas City waren, doch nachdem die 1. Runde vorbei war, zog Levis ein langes Gesicht. Er wurde von keinem Team gepickt, was ihn sichtlich verwunderte sowie enttäuschte.

Nachdem die Detroit Lions am ersten Tag mit ihren zwei Erstrundenpicks für Verwunderung gesorgt hatten, haben sie am zweiten Tag starke Talente ausgewählt. Als Erstes pickten sie an Stelle 34 den Tight End Sam LaPorta aus, ehe an 45 der Safety Brian Branch folgte. In der dritten Runde nahmen die Verantwortlichen dann Quarterback Hendon Hooker auf. Die beiden letztgenannten gelten als Steals, weil sie jeweils vor dem Draft als mögliche Erstrunden-Spieler gehandelt wurden.