Radsport-Toptalent erschoss Katze - nach neuem Ärger folgt nun die Entlassung

Trek-Segafredo hatte Tiberi zunächst eine Chance gegeben, sich zu rehabilitieren, jedoch: „Die Handlungen des Fahrers während seiner Suspendierung entsprachen nicht unseren Kriterien, die wir in Bezug auf eine Rückkehr in den Wettbewerb aufgestellt hatten.“

Antonio Tiberi erschoss Katze des Tourismus-Ministers von San Marino

Der 21-Jährige hatte im Februar zugegeben, im Sommer 2022 in San Marino das Tier des Ministers mit seinem Luftgewehr erschossen zu haben. Tiberi wurde zu einer Geldstrafe von 4000 Euro verurteilt. Der Radfahrer hatte sich daraufhin via Twitter entschuldigt und angekündigt, sein gesamtes Preisgeld des Jahres 2023 an Tierschutz-Organisationen in San Marino spenden zu wollen.