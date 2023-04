NFL-Moderatorin nach Penis-Versprecher beim Draft genervt

Bridget Condon vom NFL Network wird beim Draft unfreiwillig zur viralen Berühmtheit, weil sie in einer Anmoderation Jalen Carters über dessen „big d**k“ zu sprechen sein. Nun erklärt sie, was sie eigentlich sagen wollte - und zeigt sich von dem Wirbel genervt.

NFL-Moderatorin Condon: „Ich wollte ‚big dude‘ sagen“

„Tag 2 des Drafts, Tag 1, nach dem ich ein Meme geworden bin“, sagte sie in einem in ihrem Auto aufgenommenen Clip in ihrer Instagram-Story. Nach einem Dank an alle Fans, die mit ihr in Kontakt getreten waren, führte sie aus: „Wer den Clip gesehen hat, wird gesehen haben, dass ich das nicht sagen wollte. Ich wollte „big dude“ (großer Typ) sagen.“ Condon ist dabei offensichtlich über ihre eigenen Worte gestolpert - mit den bekannten Folgen.