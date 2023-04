NHL: Grubauer und Seattle vergeben ersten Matchball

Eishockey-Nationaltorhüter Philipp Grubauer und die Seattle Kraken haben ihren ersten Matchball für den Einzug in das Play-off-Viertelfinale der NHL vergeben. Seattle verlor gegen Titelverteidiger Colorado Avalanche mit 1:4 und kassierte damit in der Best-of-seven-Serie den 3:3-Ausgleich. Das entscheidende Spiel sieben findet am Sonntagabend in Denver statt.