Lierhaus im Kuratorium der Herberger-Stiftung

TV-Moderatorin Monica Lierhaus (52) ist vom Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ins Kuratorium der Sepp-Herberger-Stiftung berufen worden. Sie wird Nachfolgerin von Reinhold Beckmann. „Es ist mir eine große Ehre, mich künftig für die Stiftung einzusetzen. Gerade in so schwierigen Zeiten ist soziales Engagement wichtiger denn je“, wird Lierhaus in der Pressemitteilung des DFB zitiert.