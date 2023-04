50 Tage vor Beginn: Fackel der Special Olympics vorgestellt

In 26 Sportarten werden sich die Athleten messen © IMAGO / Metodi Popow/IMAGO / Metodi Popow/SID/M. Popow via www.imago-images.de

Am 7. Juni wird in Athen die Flamme der World Games (17. bis 25. Juni) entzündet, drei Tage vor der Eröffnung beginnt ein Fackellauf durch Berlin und Brandenburg mit rund 100 internationalen Läuferinnen und Läufern. Bei den Special Olympics werden sich mehr als 7000 Athletinnen und Athleten aus der ganzen Welt mit geistiger und mehrfacher Behinderung in 26 Sportarten miteinander messen. Die Weltspiele werden das größte Multisportevent in Deutschland seit Olympia 1972 in Berlin.