Bundesliga: VfL Bochum 1848 – Borussia Dortmund, 1:1 (1:1) Adeyemi rettet einen Punkt

Als klarer Favorit musste Borussia Dortmund einen Dämpfer hinnehmen und kam gegen den VfL Bochum 1848 nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des BVB. Doch die Erwartungen erfüllten sich nicht. Das Hinspiel war 3:0 für das Team von Trainer Edin Terzic ausgegangen.

Die 26.000 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Anthony Losilla brachte den VfL bereits in der fünften Minute in Front. Dortmund zeigte sich wenig beeindruckt. In der siebten Minute schlug Karim Adeyemi mit dem Ausgleich zurück. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Mit einem Doppelwechsel holte Edin Terzic Sebastien Haller und Julian Brandt vom Feld und brachte Youssoufa Moukoko und Marco Reus ins Spiel (73.). Mit Cristian Gamboa und Takuma Asano nahm Thomas Letsch in der 78. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Saidy Janko und Simon Zoller. Der Schlusspfiff durch Schiedsrichter S. Stegemann (Niederkassel) setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

Bochum muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Endphase des Fußballjahres rangierte die Heimmannschaft im unteren Mittelfeld. Mit erschreckenden 67 Gegentoren stellt der VfL Bochum 1848 die schlechteste Abwehr der Liga. Der VfL verbuchte insgesamt acht Siege, vier Remis und 18 Niederlagen. Mit drei von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Bochum noch Luft nach oben.

Borussia Dortmund führt das Feld der Bundesliga mit 61 Punkten an. Die Angriffsreihe der Gäste lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 67 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. 19 Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat der BVB momentan auf dem Konto. Dortmund ist seit vier Spielen unbezwungen.