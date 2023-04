Formel 1: "Nehmen nichts Positives mit" - Mercedes-Tristesse nach Qualifying in Baku

Hamilton-Kniff gegen Teamkollege?

Wolff ernüchtert über Mercedes-Resultat

Für Mercedes-Teamchef Toto Wolff der einzige kleine Lichtblick an einem ansonsten eher grauen Tag für die Silberpfeile. „Lewis‘ Runde am Ende war echt gut, mit der bin ich sehr zufrieden“, sagt der Österreicher, zieht abseits davon aber ein bitteres Fazit: „Wir nehmen nichts Positives aus dem heutigen Tag mit: Neun Zehntel hinter der Pole, eine halbe Sekunde hinter den Top Drei: Das ist nicht, wo wir sein wollen.“

Hamilton: „Haben viel Arbeit vor uns“

Doch woran mangelt es dem schwarzen Silberpfeil? „Eigentlich haben wir das Auto hier in einem gutem Fenster, aber insgesamt ist es nicht so stabil für die Fahrer“, rätselt Wolff. Besserung ist erst Mitte Mai in Sicht: „Wir haben hier keine Updates am Auto, die kommen dann in Imola. Bis dahin müssen wir einfach das Beste aus dem Paket machen, das wir haben.“