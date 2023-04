ESPN: Hammon könnte erste NBA-Cheftrainerin werden

Hammon machte sich von 2014 bis 2022 als Assistentin von Gregg Popovich beim fünfmaligen NBA-Champion San Antonio Spurs einen Namen. Am 30. Dezember 2020 vertrat sie Popovich, der aus der Halle geworfen wurde, im Spiel gegen die Los Angeles Lakers ab dem zweiten Viertel an der Seitenlinie und war damit als erste Frau in der Geschichte der Liga in der sportlichen Verantwortung.