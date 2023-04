Anzeige

Darts: Anderson-Blamage bei Comeback auf European Tour - Krimi-Sieg von Clemens Anderson-Blamage bei Comeback

So krachend scheitert der Flying Scotsman

SPORT1

Gary Anderson gibt nach sieben Abstinenz sein Comeback auf der European Tour, doch das misslingt völlig. Gabriel Clemens zeigt Nervenstärke.

Ernüchterndes Comeback für Gary Anderson!

Die schottische Darts-Ikone hat ihr erstes Spiel auf der European Tour nach sieben Jahren Unterbrechung verloren. Anderson unterlag dem Tschechen Roman Benecky in der ersten Runde der Dutch Darts Championship in Leeuwarden mit 2:6 in Legs.

Der „Flying Scotsman“ enttäuschte gegen den Außenseiter, der nicht zu den Tour-Card-Besitzern der PDC gehört, mit einem Drei-Dart-Average von 87,66 Punkten und einer Doppelquote von 25 Prozent.

Benecky genügten 89,12 Punkte pro Aufnahme und 40 Prozent Checkout-Quote zum ungefährdeten Sieg. Am Samstag bekommt er es in Runde zwei mit Martin Schindler zu tun.

Anderson verliert in Order of Merit an Boden

Anderson hatte in den vergangenen Jahren auf eine Teilnahme an der European Tour verzichtet. Da der 52-Jährige aber droht, in der Weltrangliste zusehends abzurutschen und möglicherweise sogar die WM zu verpassen, meldete er sich zu ausgewählten Qualifikationsturnieren zur Tour der PDC Europe.

Auf niederländischem Boden gab der zweimalige Weltmeister schließlich sein Comeback, das jedoch überraschend nicht von kurzer Dauer war.

Im Spiel zuvor hatte Gabriel Clemens den Einzug in die zweite Runde geschafft. Die deutsche Nummer eins setzte sich in einem wahrem Krimi gegen Lokalmatador Gian van Veen mit 6:5 durch.

Clemens gewinnt Krimi - Pietreczko geschlagen

Der „German Giant“ hatte in einem hochklassigen Match dank 98,32 Punkten pro Aufnahme und einer starken Doppelquote von 54,55 Prozent das bessere Ende für sich. Im elften Leg gelang ihm das entscheidende Break.

