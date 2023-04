2. Liga: SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Heidenheim 1846, 0:2 (0:1)

Die 11.897 Zuschauer hatten sich kaum hingesetzt, da fiel auch schon der erste Treffer: Tim Kleindienst brachte die Elf von Frank Schmidt bereits in der siebten Minute in Front. Alexander Zorniger setzte auf neues Personal und brachte per Doppelwechsel Marco John und Gideon Jung auf den Platz (26.). Der 1. FC Heidenheim 1846 führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Mit einem Wechsel – Kevin Sessa kam für Florian Pick – starteten die Gäste in Durchgang zwei. Für das 2:0 von Heidenheim zeichnete Jan-Niklas Beste verantwortlich (51.). Alexander Zorniger wollte die SpVgg zu einem Ruck bewegen und so sollten Afimico Pululu und Simon Asta eingewechselt für Armindo Sieb und Marco Meyerhöfer neue Impulse setzen (65.). Mit Jan Schöppner und Kleindienst nahm Frank Schmidt in der 93. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Andreas Geipl und Christian Kühlwetter. Die 0:2-Heimniederlage von Fürth war Realität, als der Unparteiische Zwayer (Berlin) die Partie letztendlich abpfiff.