2. Liga: SC Paderborn 07 – Eintracht Braunschweig, 5:1 (2:0)

Julian Justvan trug sich in der 28. Spielminute in die Torschützenliste ein. Paderborn baute die Führung in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs aus, als Raphael Obermair in der 46. Minute traf. Mit der Führung für die Mannschaft von Coach Lukas Kwasniok ging es in die Kabine. In der Pause stellte Braunschweig personell um: Per Doppelwechsel kamen Lion Lauberbach und Immanuel Pherai auf den Platz und ersetzten Manuel Wintzheimer und Nathan de Medina. Sirlord Conteh ließ den Anhang des SC Paderborn 07 unter den 13.266 Zuschauern jubeln und dank des nun deutlichen Vorsprungs (noch mehr) vom Sieg träumen. In der 53. Minute brachte Anthony Ujah das Netz für Eintracht Braunschweig zum Zappeln. Michael Schiele wollte den Gast zu einem Ruck bewegen und so sollten Keita Endo und Enrique Pena Zauner eingewechselt für Fabio Kaufmann und Hasan Kurucay neue Impulse setzen (82.). Dennis Srbeny gelang ein Doppelpack (90./94.), mit dem er das Ergebnis auf 5:1 hochschraubte. Letztlich feierte der SCP gegen Braunschweig nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.