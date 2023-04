Anzeige

Eishockey: DEB-Team gewinnt WM-Härtetest in der Slowakei DEB-Team triumphiert im Härtetest

Effizienz pur! DEB-Team ringt die Slowakei nieder

SID

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft fährt in der WM-Vorbereitung ihren zweiten Sieg im fünften Spiel ein. Das DEB-Team profitiert gegen die Slowakei von der größeren Effizienz und einem starken Rückhalt.

Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat in der WM-Vorbereitung glanzlos ihren zweiten Sieg im fünften Spiel eingefahren.

Das Team des neuen Bundestrainers Harold Kreis setzte sich in Zilina gegen Gastgeber Slowakei vor allem dank der größeren Effizienz und eines starken Rückhalts mit 4:3 (1:1, 2:0, 1:2) durch. Am Samstag (ab 14.30 Uhr LIVE im TV und LIVESTREAM auf SPORT1) kommt es in Trencin erneut zum Duell mit dem Weltmeister von 2002.

Anzeige

Dominik Kahun (17., 55.), Dominik Bokk (30.) und Daniel Fischbuch (33.) trafen für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB), die allerdings wie schon in der gesamten Vorbereitung auf das Turnier in Finnland deutliche Abstimmungsprobleme offenbarte.

Die Slowaken waren in Überzahl durch Samuel Knazko (5.) früh in Führung gegangen, der Puck wurde allerdings durch DEB-Kapitän Moritz Müller entscheidend ins Tor von Goalie Maximilian Franzreb abgefälscht, der seiner Mannschaft in der Folge mit zahlreichen tollen Paraden den Sieg rettete.

DEB-Team feiert knappen Sieg gegen die Slowakei

Der Torhüter der Fischtown Pinguins Bremerhaven war beim Penalty von Robert Lantosi (45.) und dem späten Anschlusstreffer des früheren NHL-Profis Richard Panik (59.) allerdings noch zwei Mal chancenlos.

"Gegen die Slowakei wollen wir gradliniger und kompakter agieren als zuletzt", hatte Kreis vor dem Spiel gesagt. Wirklich zufrieden konnte er nach den 60 Minuten nicht sein.

Nach der Reise in die Slowakei steht als Generalprobe am 9. Mai das Spiel gegen die USA (19.30 Uhr) in München auf dem Programm, dann wird auch NHL-Profi JJ Peterka mitwirken und der WM-Kader stehen.