Anzeige

Napoli Fans Party-Pläne am Vesuv bereiten "große Sorgen" Napoli Fans Party-Pläne am Vesuv bereiten „große Sorgen“

Napoli kann bereits dieses Wochenende Meister werden © FIRO/FIRO/SID

SID

Die bevorstehende Rückkehr der SSC Neapel auf Italiens Fußball-Thron löst am nahegelegenen Vesuv nicht nur positive Gefühle aus.

Die bevorstehende Rückkehr der SSC Neapel auf Italiens Fußball-Thron löst am nahegelegenen Vesuv nicht nur positive Gefühle aus. „Mit großer Sorge“ blickt die Nationalparkbehörde auf vermeintliche Pläne einiger Fans, den Vulkan als Schauplatz ihrer Meisterfeierlichkeiten zu wählen. Laut Medienberichten sei die Simulation eines Vulkanausbruches angedacht, teilte die Behörde am Freitag mit: „Mit einer Invasion des Geländes und dem Abbrennen von farbigen Rauchbomben am Rande des Kraters.“

Diese Idee, so heißt es in der Mitteilung, sei "gefährlich und nicht durchführbar". Schon am Mittwoch habe sich der Nationalpark in dieser Sache an die Sicherheitsbehörden gewandt und Schutzmaßnahmen für das Gelände gefordert.

Anzeige

"Der Krater des Vesuv ist ein fragiler und wirklich gefährlicher Ort", sagte der Parkchef Raffaele De Luca: "Wir alle freuen uns über Napolis Sieg, der die Region ehrt und den Menschen Freude bringt. Aber die Feierlichkeiten müssen sich auf das beschränken, was im zivilen Leben erlaubt ist."