Formel 1: Mercedes-Gerücht um Leclerc - Wolff mit Klartext

Mercedes will mit Hamilton weitermachen

Die Ablösung von Lewis Hamilton komme vorerst nicht in Frage. „Der Punkt ist: Wir sind seit zehn Jahren mit Lewis unterwegs und daran wird sich auch nichts ändern. In ein paar Jahren werden wir schauen“, ergänzte Wolff.

Eine Performance-Klausel in seinem bis 2024 datierten Vertrag ermöglicht es Leclerc, Ferrari vorzeitig zu verlassen, sollte er mit seinem Auto nicht in der Lage sein, bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eine gewisse Anzahl an Punkten zu holen.

Ferrari-Abschied? Leclerc widerspricht

Doch auch Leclerc hat in Baku verdeutlicht, dass an den Spekulationen nichts dran ist. „Nein, noch nicht. Im Moment nicht“, antwortete der 25-Jährige bei einer Pressekonferenz in der aserbaidschanischen Hauptstadt auf die Frage, ob es Verhandlungen mit den Silberpfeilen gab. „Ich konzentriere mich voll und ganz auf das Projekt, in dem ich bin, nämlich Ferrari. Ich habe volles Vertrauen und bin zuversichtlich für die Zukunft. Dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Ich stehe voll hinter Ferrari und liebe Ferrari“, fügte Leclerc hinzu. Er betonte noch einmal, keinen Anruf von Wolff erhalten zu haben.