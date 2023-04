Bier-Eklat von Zwickau: Täter zeigt keine Reue

Spielabbruch! Diese Bierdusche sorgt für Eklat in 3. Liga

Der Bier-Werfer von Zwickau ist sich keiner Schuld bewusst. Ein Bierbecher und der Schiedsrichter selbst seien dafür verantwortlich, dass es zum Eklat in der 3. Liga gekommen ist.

Schiri angeblich selbst Schuld - Bier-Eklat von Zwickau

Allen voran trage ohnehin Schiedsrichter Nicolas Winter durch seine schwache Leistung die Schuld an seiner unfreiwilligen Bierdusche. Und auch den Verein sieht der Übeltäter, der sich als Sponsor des Klubs entpuppte, mit in der Verantwortung: Es habe an entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen im Stadion gefehlt.