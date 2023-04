Anzeige

Bundesliga: Bayern und Dortmund im Fernduell! Malen kann Haaland übertrumpfen - zwei BVB-Stars vor Jubiläum Malen kann Haaland übertrumpfen

Terzic deutlich: "Will nicht darüber reden, Deutscher Meister zu werden"

Udo Muras

Bayern und Dortmund sind am 30. Spieltag haushohe Favoriten. Ein Patzer könnte die Meisterschaft entscheiden. Außerdem kann Donyell Malen mit einem Rekord von Robert Lewandowski gleichziehen, während zwei BVB-Legenden ein Jubiläum feiern dürften.

VfL Bochum – Borussia Dortmund

Der Tabellenführer schlug den Revierrivalen diese Saison schon zweimal, zuletzt im Pokal in Bochum (2:1). Dort ist er seit März 2007 in fünf Pflichtspielen ungeschlagen, die Bilanz ist aber positiv für den VfL (11-14-6) bei starker Dominanz der Unentschieden. In den vergangenen 16 Ligaduellen fielen stets Tore. Bochum ist vier Spiele sieglos und verlor zu Hause fünf der letzten sechs.

Der sicherste Weg für den BVB zu gewinnen: in Führung gehen. Bochum verlor in Rückstand 19 der letzten 20 Spiele. Letztmals allerdings nicht beim 4:3 am 30. April 2022 in Dortmund!

Anzeige

Obwohl noch Fünfzehnter, hat der VfL die meisten Niederlagen aufzuweisen, Primus Borussia die meisten Siege. Bochum hat die meisten Elfmeter verursacht, nur der BVB immer noch keinen.

Den Routiniers Marco Reus (vor 200. Bundesligasieg) und Mats Hummels (200. Bundesligasieg mit BVB) winkt ein Jubiläum – auch weil Borussia sechs der vergangenen sieben Freitagspiele gewann. Donyell Malen traf immer in den fünf vergangenen Bundesligaspielen, womit er schon mit Erling Haaland gleichzog (2021/22). Zum Vereinsrekord von Robert Lewandowski und Timo Konietzka fehlen Malen noch zwei Spiele mit einem Tor.

RB Leipzig – TSG Hoffenheim

Auch diese Paarung gab es dank des Pokals schon zweimal in 22/23, beide Duelle gewann RB. In Leipzig (3-2-1) erlaubten sie Hoffenheim nur im April 2018 (2:5) einen Sieg. Gästecoach Pellegrino Matarazzo kennt das Gefühl gegen Leipzig noch nicht, aus fünf Duellen holte er (immer mit dem VfB Stuttgart) nur einen Punkt.

RB gewann zehn seiner letzten 13 Heimspiele und hat am längsten nicht mehr Unentschieden gespielt (zehnmal). Die TSG ist seit zwei Spielen sieglos, aber am 30. Spieltag verlor sie zuletzt vor neun Jahren.

Union Berlin – Bayer Leverkusen

Im Kampf um einen Platz in der Champions League geht es für Union auch um Revanche. Im Hinspiel (5:0) wurde die höchste Bundesliganiederlage der Eisernen eingestellt. Auch gab es gegen Bayer (1-3-3) erst einen Sieg, zu Hause am 15.1.2021 (1:0). Es kommt zum Duell der Mannschaften, die 2023 die wenigsten Tore kassierten (11 bzw. 15).

Union winken Rekorde: 17 Siege in einer Saison wären unerreicht, 21 Heimspiele ohne Niederlage Einstellung des Vereinsrekords. Doch Leverkusen ist die beste Mannschaft der vergangenen acht Spiele (6-2-0) und 13 Pflichtspiele ungeschlagen. Zuletzt waren es im Herbst/Winter 2017 mehr (14). Seit zwei Spielen steht die Null bei Bayer und damit das 2000. Gegentor in der Bundesliga immer noch aus.

1. FC Köln – SC Freiburg

Mit einem Sieg könnte Köln die Bilanz (13-6-14) ausgleichen. Der FC ist gegen den SC zwar vier Spiele ungeschlagen, aber zu Hause ebenso oft sieglos. Im April immerhin gab es für den 1. FC nur Heimsiege - zweimal 2:0. Kurios: In Köln wechseln Sieg und Niederlage seit sechs Jahren ab, demzufolge wäre wieder ein Freiburger Erfolg dran. Der Sportclub blieb bei allen zehn Niederlagen dort torlos, Treffer bedeuteten dagegen zwingend Punkte.

Anzeige

Köln hat die meisten Unentschieden (11), der SC mit Bayern die wenigsten Auswärtsniederlagen (4). Während Köln mit die wenigsten Elfmeter (4) bekam, gehört der SC zum Quartett derjenigen Klubs mit den meisten (7). Freiburgs Weltmeister Matthias Ginter steht vor seinem 100. Bundesligaeinsatz für den SC, sein Trainer Christian Streich würde mit dem 122. Bundesligasieg an Ralf Rangnick vorbeiziehen.

Eintracht Frankfurt – FC Augsburg

Augsburg könnte der richtige Gegner sein um die Krise der Eintracht zu beenden. Gegen den FCA sind die Hessen sechs Spiele ungeschlagen und zu Hause drei Spiele ohne Gegentor. Ihr Trainer Oliver Glasner verlor nie gegen ihn (3-4-0). Aktuell verantwortet er aber eine Serie von acht sieglosen Bundesligaspielen – sein persönlicher Negativrekord!

Die Eintracht ist zwar sechs Heimspiele ungeschlagen, doch zuletzt gab es einen 1:1-Hattrick. Klingt ungewöhnlich, gab es aber zuletzt bereits im Herbst 2020 im Rahmen einer Serie von vier Heimremis. Die Augsburger stecken nach sechs sieglosen Spielen weiter im Keller, vor allem weil sie auswärts schon zehn Spiele auf einen Dreier warten. Auf ihre Superlative (meiste Gelbe Karten, meiste Führungen verspielt) könnten sie gut verzichten.

VfB Stuttgart – Borussia Mönchengladbach

Zum 102. Mal sehen sich die Klubs in der Bundesliga seit der Premiere 1965. Der VfB führt deutlich (41-30-30) und hat gegen Borussia seinen höchsten Sieg eingefahren – 7:0 (28. 9. 2010). Für die Gäste ist es die höchste Auswärtsniederlage gewesen. Zusammen haben sie 299 Tore in diesem Duell produziert, der nächste Treffer ist ein runder.

Borussia holte in den vergangenen vier Gastspielen nur einen Punkt beim VfB, den sie mit einem Sieg von Platz 4 der Ewigen Tabelle verdrängen würde. Auch das zu verhindern ist ein Ansporn für den VfB, der mit vier Spielen ohne Niederlage den Saisonrekord verbessern könnte. Aber noch nie hatte er nach 29 Spielen weniger Siege (5). Borussia verdankt ihren Platz im Niemandsland der Auswärtsschwäche – nur ein Sieg aus 16 Spielen.

Schalke 04 – Werder Bremen

Werder geht mit Euphorie ins Aufsteigerduell. Ein Sieg könnte bereits die Rettung mathematisch absichern, abhängig noch von den Ergebnissen des Kellertrios. Jedenfalls feierte Werder auf Schalke in der Bundesliga vier Siege in Folge, was Vereinsrekord für ein Duell ist, und auch im Vorjahr in der 2. Liga (1:4) jubelte der Gast. Kein Wunder, dass die Hanseaten gegen Schalke ihre meisten Bundesligasiege schafften (46). In den vergangenen 31 von insgesamt 105 Duellen gab es kein 0:0.

Auch nicht in der Bilanz der Trainer Thomas Reis und Ole Werner (2-0-4), die sich vorwiegend in der 2. Liga trafen. Nach guten Omen für Schalke sucht man mühsam: Die Mannschaft mit den wenigsten Toren und meisten Heimgegentoren ist gegen Aufsteiger acht Spiele sieglos.

Bayern München – Hertha BSC

In ungewohnter Jägerrolle, die sie erstmals seit 2012 am 30. Spieltag einnehmen, kommt den Bayern der Tabellenletzte gerade recht. Weil außer der Aktualität auch die Historie für einen Heimsieg spricht. In München konnte Hertha von 37 Gastspielen nur zwei gewinnen bei noch sechs Remis. Keiner der aktuellen Spieler lebte schon, als Bayern im Oktober 1977 (0:2) der Hertha unterlag – noch im Olympiastadion.

Anzeige

In die Allianz Arena fährt besonders Coach Pal Dardai nicht gern, in keinem der sechs von ihm betreuten Spiele schoss die Hertha dort ein Tor, einmal gab es immerhin einen Punkt (2018). Kollege Thomas Tuchel wiederum sieht die Hertha mit Schrecken, seine Bilanz ist negativ (2-5-3). Übrigens holt er sich mit Anpfiff einen Rekord ohne Wert und wird der Trainer mit den meisten Bundesligaspielen (243) mit seinem Anfangsbuchstaben, er überholt Klaus Toppmöller.

Bayern ist bei allem Krisengerede die Mannschaft mit den wenigsten Niederlagen und den meisten Toren, auch zu Hause, und gewann neun der zehn vergangenen Sonntagsspiele. Die Berliner dagegen sind sieben Spiele sieglos, auswärts schon elf.

VfL Wolfsburg – Mainz 05

Auf ewig verbindet beide Klubs die Erinnerung an den letzten Zweitligaspieltag 1997, als Wolfsburg Mainz im Duell um den dritten Aufstiegsplatz mit 5:4 schlug. Der VfL ist seitdem erstklassig, Mainz kam sieben Jahre später erstmals hoch. Die Bilanz aus 16 Duellen dort: 7-5-4. Das letzte endete 5:0, doch diesmal kommt der FSV in Hochform mit der aktuell längsten Bundesligaserie ohne Niederlage (zehn Spiele) und der Vereinsrekordserie von 15 Spielen mit eigenen Toren.