Offiziell! Rheinderby vorverlegt

Das Lokalduell in der Fußball-Bundesliga zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln findet zwei Tage früher als ursprünglich angesetzt statt.

Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag mitteilte, wird das Derby am 31. Spieltag vom 7. Mai (Sonntag) auf Freitag, 5. Mai (20.30 Uhr) vorverlegt. Bereits am Donnerstag hatten der kicker und bild.de übereinstimmend von der neuen Terminierung berichtet.