Madrid: Maria verpasst mögliches Duell mit Swiatek

Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Madrid ein mögliches reizvolles Duell mit der Weltranglistenersten Iga Swiatek klar verpasst. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau verlor am Freitag in der zweiten Runde in 66 Minuten mit 1:6, 3:6 gegen Bernarda Pera aus den USA, die nun gegen die Polin Swiatek oder Julia Grabher (Österreich) um den Einzug ins Achtelfinale kämpft.