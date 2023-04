BVB: Dortmund-Legende reagiert auf Reus-Deal

Sportlich kann der 50-Jährige, der 2002 mit Dortmund Meister wurde, verstehen, dass hinter der Verlängerung ein Fragezeichen stand. „Natürlich spielt er nicht mehr so konstant stark wie in den vergangenen Jahren, er ist ja auch älter geworden.“ Dennoch sei der Offensiv-Star „ein erfahrener Profi, der den jungen Spielern in der Kabine helfen wird. So wird er weiter extrem wertvoll sein für den BVB“.