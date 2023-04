Svensson: Europacup als Ziel "vollkommen in Ordnung"

Anzeige

Mainz-Trainer Bo Svensson will seinen Spielern nicht verbieten, vom internationalen Geschäft zu träumen. Es fordert jedoch auch Taten, die den Träumen folgen sollen.

Nach dem jüngsten Erfolgslauf will Trainer Bo Svensson vom Fußball-Bundesligisten FSV Mainz 05 seinen Spielern nicht verbieten, öffentlich die Europapokal-Qualifikation als Ziel auszugeben. „Wenn es ihnen zusätzliche Motivation gibt, ist es vollkommen in Ordnung. Aber es verpflichtet natürlich“, sagte der Däne am Freitag und betonte: „Du kannst nicht nur Ziele mit leeren Worten formulieren, es müssen Taten folgen.“

Durch den Vereinsrekord von zehn Spielen in Folge ohne Niederlage und vor allem den Sieg gegen Rekordmeister Bayern München (3:1) ist die Euphorie in Mainz groß. Am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) können die Rheinhessen im Spiel beim VfL Wolfsburg einen direkten Konkurrenzen im Kampf um Europa auf Distanz halten.

