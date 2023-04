NFL Draft 2023: Patrick Mahomes bejubelt Pick des Rivalen! Und bittet um Nachsicht

Die erste Runde des NFL Drafts 2023 ist Geschichte. Die Las Vegas Raiders investieren ihren ersten Pick in die Defensive, was auch von Patrick Mahomes vermerkt wird.

Die Las Vegas Raiders investierten in der turbulenten Talente-Auswahl ihr erstes Auswahlrecht in die Defensive und sicherten sich die Dienste von Tyree Wilson von der Texas Tech University. Damit wurde das 22 Jahre alte Juwel aus Alaska der erste Defensiv-Spieler des Colleges, der in der Top Ten gedraftet wurde - und wird Teil des Teams um den neu verpflichteten Quarterback Jimmy Garoppolo.