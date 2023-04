Trainertausch in München: Söderholm soll auf Jackson folgen

"Es war an der Zeit, jetzt kann ich mehr Zeit daheim verbringen, aber habe weiter eine Rolle in der Organisation", sagte der sichtlich ergriffene Jackson, der am Sonntag seinen neunten Titel als Cheftrainer in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefeiert hatte. Nun übernimmt er eine Beraterrolle für alle Trainer im Red-Bull-Kosmos. Vor seiner Zeit in München war er mit den Eisbären Berlin fünfmal Meister geworden.