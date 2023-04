Darts: Schlechter Verlierer? Weltmeister Smith nennt Wrights Verhalten "seltsam"

Diese Niederlage hat sehr offensichtlich genagt an Peter Wright.

Am 13. Spieltag der Darts Premier League (LIVE auf SPORT1 ) schaltete „Bully Boy“ Michael Smith auf dem Weg zu seinem zweiten Tagessieg der laufenden Saison den schillernden „Snakebite“ mit 6:2 aus.

„Ja, das war ein bisschen seltsam“, reagierte Smith im Anschluss in einem von Online Darts veröffentlichen Interview: „Er hat in dem Spiel nicht ausgesehen wie Peter Wright. Vielleicht war er von sich selbst enttäuscht und hat es an mir ausgelassen. Aber das ist sein Problem, ich muss mich auf meinen Job konzentrieren und das ist mir dann ja gelungen.“