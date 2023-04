Formel 1: Schumacher-Rekord interessiert Verstappen nicht

Max Verstappen (25) hat kein Interesse am Rekord von sieben WM-Titeln, den Michael Schumacher (54) und Lewis Hamilton (38) gemeinsam halten.

Der Vertrag des zweimaligen Weltmeisters mit Red Bull läuft noch bis Ende 2028 - was danach passiert, lässt der Niederländer offen: "Ich bin immer noch sehr jung, habe aber immer gesagt, dass ich auch andere Wettbewerbe ausprobieren möchte, ein bisschen wie Fernando."

Doch im Vergleich mit dem 41-jährigen Fernando Alonso, ist die Leidenschaft für die Formel 1 bei Verstappen geringer ausgeprägt: "Jede Person ist anders, und es hängt auch davon ab, was man mit seinem Leben anfangen will. Ich liebe die Rennen in der Formel 1, aber ich möchte auch andere Rennserien ausprobieren."