"Ein geiler Weg": Trainer Thioune lobt Fortuna-Plan

Trainer Daniel Thioune sieht den Gratisticket-Plan des Zweitligisten Fortuna Düsseldorf extrem positiv. „Das ist ein geiler Weg“, sagte Thioune am Freitag vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC (Sonntag, 13.30 Uhr). „Zugang für jeden: Ich finde es großartig und richtig cool.“

Er sei, berichtete der Trainer, in den vergangenen Monaten immer wieder in das aufsehenerregende Konzept "Fortuna für alle" eingeweiht worden - es habe auch seine Entscheidung beeinflusst, seinen Vertrag in Düsseldorf bis 2025 zu verlängern.