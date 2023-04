Verstappen auch in Baku der Wettfavorit

Verstappen peilt in Baku den nächsten Sieg an © AFP/SID/MARTIN KEEP

Weltmeister Max Verstappen und das Red-Bull-Team sind auch im vierten Rennen der Formel-1-Saison in Baku die Kombination, die es zu schlagen gilt. Sportwettenanbieter bwin zahlt für einen Sieg des Niederländers beim Großen Preis von Aserbaidschan am Sonntag (13 Uhr MESZ/Sky) das 1,5-fache des Einsatzes.

Teamkollege Sergio Perez (Mexiko), der die meisten Podiumsplätze des Fahrerfeldes in Baku vorweisen kann, werden mit einer Quote von 5,5 die besten Chancen eingeräumt, Verstappen zu ärgern.

Nico Hülkenberg (Emmerich/Haas) spielt in den Siegkalkulationen mit Quote 501,00 keine Rolle. Wahrscheinlicher ist es, dass Hülkenberg wie zuletzt in Australien erneut in den Top Ten landet, dafür ist er mit Quote 2,40 notiert.