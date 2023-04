NHL: Tampa wehrt Matchball ab - Golden Knights weiter

Das Team aus dem Bundesstaat Florida wehrte mit dem 4:2 bei den Toronto Maple Leafs einen Matchball ab und verkürzte in der Best-of-seven-Serie auf 2:3. In Spiel sechs am Samstag hat der Stanley-Cup-Champion von 2020 und 2021 Heimrecht, ein entscheidendes siebtes Duell fände am Montag wieder in Toronto statt.