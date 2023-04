Marquez will beim Comeback nichts überstürzen

Der achtmalige Motorrad-Weltmeister Marc Marquez glaubt, dass er mit einem Start beim Rennen am Sonntag in Jerez seine Karriere „gefährdet“ hätte.

Der achtmalige Motorrad-Weltmeister Marc Marquez glaubt, dass er mit einem Start beim MotoGP-Rennen am kommenden Wochenende in Jerez seine Karriere „gefährdet“ hätte. Das erklärte der Spanier, der nach einem Mittelhandbruch beim Saisonstart im März aussetzt, im Vorfeld seines Heim-Grand-Prix.

"Ich hatte gehofft, an diesem Wochenende hier weitermachen zu können, aber am Ende war die Entscheidung einstimmig. Das Risiko, den Nutzen der Operation zu gefährden, war zu groß", sagte der 30 Jahre alte Honda-Pilot: "Die Ärzte prognostizierten eine Genesungszeit von sechs bis acht Wochen, also scheint eine Rückkehr in Le Mans in zwei Wochen realistischer."