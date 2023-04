2. Liga: Fortuna Düsseldorf – Karlsruher SC (Sonntag, 13:30 Uhr)

Am kommenden Sonntag um 13:30 Uhr trifft die Fortuna auf den Karlsruher SC. Die zehnte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Düsseldorf gegen den 1. FC Nürnberg. Am vergangenen Spieltag verlor der KSC gegen den SV Darmstadt 98 und steckte damit die zwölfte Niederlage in dieser Saison ein. Fortuna Düsseldorf verbuchte im Hinspiel einen Erfolg und brachte einen 2:0-Sieg zustande.