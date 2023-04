3. Liga: 1. FC Saarbrücken – TSV 1860 München (Sonntag, 14:00 Uhr)

Am Sonntag trifft der 1. FC Saarbrücken auf den TSV 1860 München. Anstoß ist um 14:00 Uhr. Am letzten Sonntag verlief der Auftritt von Saarbrücken ernüchternd. Gegen den SV Meppen kassierte man eine 0:1-Niederlage. 1860 strich am Samstag drei Zähler gegen SpVgg Oberfranken Bayreuth ein (2:0). Ein Tor machte im Hinspiel den entscheidenden Unterschied. Der 1. FC Saarbrücken siegte mit 1:0.