Tränen bei Griner: Profi-Erfahrungen als Stütze in Haft

Viereinhalb Monate nach ihrer Heimkehr aus russischer Haft hat US-Basketballstar Brittney Griner unter Tränen erstmals öffentlich Einblicke in ihre emotionale Verfassung im Gefängnis gewährt. Die Doppel-Olympiasiegerin und zweimalige Weltmeisterin nannte in Phoenix/US-Bundesstaat Arizona auf ihrer ersten Pressekonferenz nach der Rückkehr ihre Erfahrungen als Profisportlerin als enorm wichtigen Beitrag zu ihrer Widerstandsfähigkeit hinter Gittern.

Griner war Anfang August 2022 von einem russischen Gericht wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt und im Dezember schließlich in einem spektakulären Gefangenenaustausch freigelassen worden. Die 32-Jährige verbrachte insgesamt fast zehn Monate in russischer Haft, nachdem im Februar 2022 nach Ablauf ihres Gastspiels beim russischen Topklub UGMK Jekaterinburg am Moskauer Flughafen Scheremetjewo Vape-Kartuschen mit Cannabis-Öl in ihrem Gepäck entdeckt worden waren.