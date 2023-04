DHB: "Tragödie" um Paul Drux - Star erleidet Achillessehnenriss

Der 28-Jährige hat sich bei der 23:32-Niederlage im Härtetest in Schweden die Achillessehne gerissen und wird monatelang ausfallen. Das teilte DHB-Sportvorstand Axel Kromer noch während des Spiels im EHF Euro Cup beim Europameister am Donnerstag mit.

Drux ging schreiend zu Boden

Fünfte Niederlage für DHB-Team

Es war der traurige Höhepunkt einer Partie, in der für das DHB-Team sportlich nur wenig zusammenlief. Kapitän Johannes Golla und Co. waren gegen den WM-Vierten gut acht Monate vor der Heim-EM 2024 praktisch chancenlos.

In einer von Beginn an fahrig agierenden deutschen Mannschaft überzeugte am Donnerstagabend einzig Andreas Wolff. Mit seinen Paraden verhinderte der Europameister von 2016 im ersten Abschnitt einen noch deutlicheren Rückstand. Erst nach der Pause fand Deutschland, das bei der Heim-EM um die Medaillen spielen will, besser ins Spiel.