US-Sport trauert um World-Series-Gewinner Groat

Der US-Sport trauert um Dick Groat. Der frühere Baseball- und Basketball-Profi verstarb am Donnerstag in Pittsburgh im Alter von 92 Jahren.

Der frühere Baseball- und Basketball-Profi verstarb am Donnerstag in Pittsburgh im Alter von 92 Jahren. Groat ist einer von nur 13 Männern, die sowohl in der Major League Baseball (MLB) sowie der Basketball-Profiliga NBA aktiv waren.