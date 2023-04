"Alle werden besser nur ich nicht": Darts-Profi Evans selbstkritisch & hofft auf Rückkehr von Lewis

Im Darts-Magazin MADHOUSE auf dem SPORT1 -YouTube-Channel sprach er über mögliche Gründe für die aktuelle Misere. „Alle werden besser, nur ich nicht“, erklärte er lachend und ergänzte, „vom Average her denke ich, dass es das Beste ist, was ich gespielt habe, aber die Ergebnisse sind im Moment nicht da. Im Moment schaffe ich vier Legs, fünf Legs, aber nicht die letzte Hürde.“

Dabei hat „Rapid Ricky“ schon etwas in seinem Spiel umgestellt. „Dieses Jahr spiele ich ein bisschen langsamer“, schilderte er. Mit einem Lachen nannte er die Lösung: „Ich sollte wieder schneller spielen.“

Evans hofft auf Rückkehr von Lewis

Erste kleine Erfolge hat er schon gesammelt. So sorgte ein Wechsel seiner Darts für einen deutlichen Anstieg seines Averages. „Mein Scoring ist so viel besser, es hat sich um eine Stufe verbessert“, meinte der 22-Jährige.

Einiges an Arbeit hat er hingegen noch beim Treffen der Doubles, wie er selbstkritisch darlegte. Zudem will er noch etwas anderes in seinem Spiel ändern. „Ich denke, dass ich bei einem entscheidenden Doppel oder einem entscheidenden Teil des Spiels nochmal zurücktreten sollte. Zudem überlege ich, mir etwas mehr Zeit für den ersten Dart zu nehmen, denn wenn der erste sitzt, folgen die anderen zwei quasi automatisch“, erläuterte Evans.