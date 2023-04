FC Bayern: Tuchel tobt nach Trainingseinheit - Utensil muss dran glauben

Tuchel so schonungslos wie keiner vor ihm

Nach den jüngsten Misserfolgen und vier sieglosen Pflichtspielen in Folge herrscht beim FC Bayern mächtig Druck!

Selbst am bislang so souveränen neuen Trainer Thomas Tuchel scheint die vertrackte Lage nicht spurlos vorüberzugehen, wie am Donnerstag im Training zu registrieren war.