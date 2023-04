Tennis: 58 Worte bei 16 Fragen! Raducanu schweigt lange auf PK

Das steht fest, nachdem sie sich von den Madrid Open zurückzog. Am Mittwochnachmittag wäre ihr Erstrunden-Match gegen Viktoriya Tomova angesetzt gewesen, welches die junge Britin nun wegen einer Verletzung am Handgelenk absagte.

Raducanus bizarre PK: Nur 58 Wörter bei 16 Fragen

„Zu ihrer Verteidigung, jeder von uns hatte schon mal so einen Tag oder so eine Pressekonferenz“, schrieb die langjährige Weltranglistenerste Chris Evert auf Twitter. „Macht keine große Nummer daraus.“

Wenig später folgte dann Raducanus Absage für das Turnier in Madrid – vermutlich wieder wegen ihrer Verletzung am Handgelenk, wegen der sie schon die vergangene Saison vorzeitig beenden musste.

Verletzung am Handgelenk schon länger ein Problem

Raducanu konnte seit ihrem sensationellen Lauf bei den US Open nicht mehr an ihre Leistungen anknüpfen. Lediglich einmal schaffte es die Britin bis in ein Halbfinale und machte mehrheitlich Schlagzeilen mit Trainerwechseln und Ausfällen durch Verletzungen. Besonders die Läsion am Handgelenk behindert sie bereits seit vergangenem Jahr.