Frankfurt wieder mit Lindström

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt kann im Saison-Endspurt wieder auf Flügelstürmer Jesper Lindström zurückgreifen. Der Däne sei nach sechs Wochen Pause wegen einer Sprunggelenksverletzung zwar noch "nicht ganz schmerzfrei", werde aber nach seiner Rückkehr ins Mannschaftstraining am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg wieder in den Kader rücken, sagte Trainer Oliver Glasner.