Hamilton auch in Baku auf dem Podium? "Wird nicht leicht"

Lewis Hamilton ist eher skeptisch, ob er seinen zweiten Platz von Melbourne beim nächsten Formel-1-Rennen am Sonntag in Baku wiederholen kann.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton ist eher skeptisch, ob er seinen zweiten Platz von Melbourne beim nächsten Formel-1-Rennen am Sonntag in Baku wiederholen kann. „Das wird keine einfache Aufgabe, das ist nicht so leicht“, sagte der 38-jährige Brite am Donnerstag. Das Ziel von Mercedes sei es, „in der Spitzengruppe mit Ferrari, Red Bull und Aston Martin mitzufahren“.