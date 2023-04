Bochum will gegen Dortmund "ans absolute Limit gehen"

Trainer Thomas Letsch vom VfL Bochum hat sein Team aufgefordert, gegen Tabellenführer Borussia Dortmund am Freitag „ans absolute Limit“ zu gehen.

Trainer Thomas Letsch vom abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfL Bochum hat seine Mannschaft aufgefordert, gegen Tabellenführer Borussia Dortmund am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) „ans absolute Limit“ zu gehen. Der BVB, so Letsch, sei aktuell die vermeintlich beste Mannschaft in der Liga und verfüge individuell über hohe Qualität.